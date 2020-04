Rooney : Les joueurs de foot en Angleterre sont des cibles faciles

Le Bayern reprend l'entraînement

Les joueurs du Bayern Munich devaient reprendre l'entraînement lundi "par petits groupes", a indiqué dimanche le club bavarois, pour la première fois depuis que la Bundesliga a été suspendue en raison du coronavirus.

"L'équipe première du Bayern Munich va retourner à l'entraînement par petits groupes", a indiqué le club dans un communiqué.

"Cela sera fait en coordination avec la politique du gouvernement et des autorités compétentes. Il va sans dire que toutes les règles d'hygiène seront strictement observées", a ajouté le club, en tête du classement de la Bundesliga avant l'interruption de la compétition le 13 mars.

Le club appelle ses supporteurs à "continuer de suivre les instructions des autorités. Par conséquent ne venez pas, s'il vous plait, au centre d'entraînement du Bayern".

Plus de 1.000 personnes sont mortes en Allemagne du Covid-19.



Courir le Tour des Flandres

Courir cette année le Tour des Flandres, initialement programmé ce dimanche et annulé en raison de la pandémie de coronavirus, est "encore possible", a déclaré l'organisateur de la classique cycliste Tomas Van De Spiegel à la chaîne de TV flamande VRT, dimanche.

"Le but est d'encore organiser le Ronde plus tard cette année. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de discussions hypothétiques car nous ne savons pas quand la crise va se terminer", a déclaré Van Den Spiegel. "Nous sommes ouverts à tous les scénarios".

En lieu et place du véritable Tour des Flandres, l'organisation a mis en place un "Ronde virtuel" opposant à distance 13 coureurs professionnels, dont les Belges Remco Evenepoel et Greg Van Avermaet, confinés à leur domicile sur des rouleaux.

Ces 13 coureurs devaient s'affronter sur rouleau via une plateforme internet sur le tracé des 32 derniers kilomètres du parcours du monument flandrien, dans une "course" diffusée sur la chaîne TV publique flamande.