Ronaldo explique pourquoi il se lance dans les implants capillaires

Cristiano Ronaldo ne laisse rien au hasard lorsqu’il s’agit de son apparence. Très attentif à son look et à son physique, le quintuple Ballon d’Or tient à avoir de l’allure à chacune de ses apparitions. Et l’attaquant de la Juventus soigne particulièrement sa coupe de cheveux, qui évolue tout au long de l’année. Rien de très étonnant donc à ce que CR7 se lance dans les implants capillaires.

La star de 34 ans a investi dans une clinique spécialisée, qui ouvrira ce lundi à Madrid sous le nom d’"Insparya", un groupe médical déjà implanté au Portugal. Il s'en explique dans une interview accordée à ABC. "Je suis passionné par la santé, la technologie et la recherche. Ce sont des domaines dans lesquels je voulais investir", assure Ronaldo, qui souhaite exporter "dans le monde ce que le Portugal fait de meilleur".

Interrogé sur la possibilité d’avoir lui-même recours à ces techniques, le natif de Madère a répondu sans hésitation: "Quand j’en aurai besoin, bien sûr! L’image est un outil essentiel pour réussir. Pour moi, c’est fondamental."

L’Espagne étant l’un des pays les plus touchés par l’alopécie (l’accélération de la chute des cheveux ou des poils), le choix de Madrid semble plutôt logique. Il permet également à l’ancienne idole de Bernabeu de garder un contact direct avec son ancien fief. "C’est la ville qui a marqué ma vie pour toujours d’un point de vue professionnel et émotionnel. J’y ai développé une partie importante de ma carrière et c’est aussi là-bas que j’ai fondé ma famille", rappelle Ronaldo, avant de confier: "Le peuple de Madrid me manque".