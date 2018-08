Rôle des compétences marocaines résidant à l'étranger dans le développement de l'économie nationale

Comme le veut la coutume, le 10 août sera une journée dédiée à près de 5 millions d’expatriés marocains dans le monde entier. En effet, chaque année, cette date est considérée comme la Journée nationale de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Instaurée en 2003, par SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation est placée cette année sous le thème : "Quels rôles pour les compétences marocaines à l'étranger dans le développement de l'économie nationale".

Le thème en question revêt une symbolique capitale. Car si les Marocains résidant à l’étranger occupent d’importants postes de responsabilité, et que le Royaume se dit être le troisième plus grand bénéficiaire dans le monde des transferts de la diaspora, notamment avec des investissements particulièrement ciblés, dans les secteurs de l’immobilier (41%) et dans une moindre mesure, les projets économiques productifs (14%), force est de constater que la situation est loin de répondre aux ambitions du Maroc, comme cela a été exprimé par le chef du gouvernement, le 1er août dernier, à l’occasion d’une allocution devant la Chambre des conseillers, en dépit de la croissance soutenue lors des deux dernières années soulignée par Saad Eddine El Othmani. Une ambition rendue d’autant plus possible vu les caractéristiques de la population marocaine du monde, laquelle représente 13% de la population du pays, et fait plus important, 70% d’entre elle ne dépassent pas les 45 ans. Soit une belle promesse d’avenir.

C’est donc, dans ce cadre qu’intervient la Journée nationale de la communauté marocaine résidant à l’étranger, avec pour principal objectif, d’explorer les rôles les plus importants que les Marocains du monde, en particulier les compétences, peuvent jouer pour contribuer à la dynamique de développement que connaît le Royaume, et les encourager à y contribuer en jouant pleinement leur rôle dans ce processus et dans la mise en œuvre des différents chantiers lancés par le pays.

Pour ce qui est des objectifs spécifiques poursuivis lors de cette journée organisée dans les wilayas et provinces du Royaume dans le but de permettre la participation effective et massive des MRE dans leurs régions respectives, il s’agira d’une part d’identifier les possibilités d’investissement et les opportunités offertes aux MRE dans leur pays d'origine, en particulier au niveau local, et d’autre part de mettre en évidence les politiques publiques et les programmes sectoriels visant à mobiliser les compétences, en particulier les jeunes.

Il sera également question de partager les expériences réussies et les bonnes pratiques dans le domaine de l'investissement et du transfert d'expertise et de technologie, au même titre que l’ouverture de canaux de communication entre les institutions économiques nationales et les compétences marocaines à l’étranger. Et ce n’est pas tout. Les participants tâcheront également d’identifier les défis auxquels sont confrontées les compétences marocaines à l'étranger qui veulent contribuer au développement de leur pays et réfléchir sur des solutions réalistes pour les surmonter, créer des réseaux et des forums qui rassemblent les talents marocains à l'étranger pour une communication facile et une mobilisation efficace et enfin permettre à cette catégorie de MRE de discuter de leurs préoccupations et aspirations.

Pour rappel, cette journée fait partie d’une multitude de manifestations lancée par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration qui a mis en place des programmes visant la mobilisation des compétences marocaines établies à l’étranger afin de bénéficier de leur expertise et savoir-faire, en l’occurrence la création de nombreux réseaux de compétences marocaines à l’étranger, des réseaux géographiques (Allemagne, Etats-Unis, Canada, Emirats arabes unis, France) ou des réseaux thématiques (avocats, médecins, aéronautique...).

Le tout est consolidé par la mise en place de la 13ème région des entrepreneurs marocains du monde (MeMby CGEM). Le ministère a lancé cette plateforme en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc en juillet 2017, pour assurer et faciliter la rencontre entre les entrepreneurs marocains du monde et les différents opérateurs économiques au Maroc et d'encourager les hommes d'affaires marocains vivant à l'étranger à investir dans leur pays d'origine ainsi que pour développer les échanges économiques entre le Royaume du Maroc et les pays de résidence de nos MRE.