Rodriguez : Je n'ai pas de problème avec Zidane

James Rodriguez, à qui l'on prête l'intention de repartir au Real Madrid après son prêt au Bayern Munich, assure n'avoir "pas de problème avec Zidane", qui l'avait peu utilisé il y a deux saisons.

"Personne ne peut prédire l'avenir", déclare le Colombien, qui laisse toutes les options ouvertes pour la saison prochaine, dans des propos rapportés lundi par le magazine allemand Kicker.

Arrivé au Bayern en début de saison dernière, le milieu de terrain est prêté par le Real Madrid avec option d'achat (42 millions d'euros). La presse espagnole affirme qu'il préfèrerait revenir à Madrid.

"Je n'ai pas de problème avec Zidane", le coach du Real Madrid, dit James, "et j'ai une très bonne relation avec Niko Kovac (l'entraîneur du Bayern), même sur le plan humain il est vraiment super (...) avec lui nous pouvons gagner des titres".

Dimanche, il a réussi son premier triplé en Bundesliga contre Mayence (6-0), portant son total de buts à quatre en une semaine. Mais ses performances irrégulières ne satisfont pas complètement son entraîneur.

Après le match, le président du Bayern Uli Hoeness a lui aussi voulu temporiser, et a laissé entendre que l'avis de Niko Kovac serait déterminant dans la décision d'acheter ou non James: "Nous devrons décider à la fin en prenant en compte l'ensemble des données, a dit Hoeness, dans l'ensemble c'est un joueur formidable. Mais l'entraîneur doit nous dire ce qu'il veut".