Rkia Derham : Notre ambition est d’atteindre la parité

Des femmes entrepreneuses se sont penchées, mercredi dernier à Kénitra, sur l'étude des moyens pour promouvoir l'investissement féminin au Maroc et améliorer la participation des femmes au dynamisme économique régional et national.

Lors d'un Forum régional initié par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, sous le thème : «L'investissement au féminin», les intervenantes ont traité de l'état de l'investissement féminin dans la région et ses perspectives, outre les mécanismes de son développement ainsi que les différents dispositifs de financement mis à la portée des femmes entrepreneuses.

Elles ont, par ailleurs, expliqué que les propositions et les recommandations émanant de ce Forum, seront adressées à tous les départements ministériels concernés par les investissements et la société civile, afin qu'elles soient prises en compte lors de la mise en place d'une politique de développement de l'entrepreneuriat féminin.

S'exprimant dans une allocution en l’occasion, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham a souligné l’importance du rôle que jouent les femmes au sein de la société en tant qu’entrepreneures, déplorant que ces dernières représentent uniquement 10% au Maroc, alors que l’ambition affichée actuellement est d’atteindre la parité dans ce domaine.

«Cette rencontre est notamment l'occasion d'évaluer la situation de l’entrepreneuriat féminin au Maroc et les défis à relever pour renforcer la motivation et les ambitions des femmes» a-t-elle relevé.

Même son de cloche chez la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc (AFEM) de la région Rabat-Salé-Kénitra, Ouafa Alaoui, qui a indiqué que ce rendez-vous se veut un meeting qui regroupe des femmes entrepreneures de la région pour faire entendre leurs voix en faveur d'un meilleur avenir de la démarche entrepreneuriale, émettant le souhait de développer des programmes structurants dans le cadre d’une vision globale et intégrée.

De son côté, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdellah Abbad, a souligné l’importance de l’entrepreneuriat féminin, qui représente une locomotive de développement économique «non négligeable», notant que ce forum permettra de valoriser les femmes chefs d'entreprise et de les faire avancer.

Il a, par ailleurs, affirmé que cette rencontre sera l'occasion d'exposer les différentes opportunités d'investissement qu'offre la région, et d'échanger sur les expériences novatrices réussies et les pratiques innovantes dans le domaine de l'entrepreneuriat.

A l'issue de cette manifestation organisée en partenariat avec le Conseil de la région et l'AFEM de la région Rabat-Salé-Kénitra, seront programmées des sessions de formation pour répondre aux besoins des femmes chefs d'entreprise et renforcer leurs capacités managériales ainsi que des ateliers pour traiter des thématiques qui permettront d'orienter et d'accompagner les femmes entrepreneures pour qu'elles puissent bénéficier des programmes gouvernementaux.

Ont été également programmées des tables rondes dont les recommandations contribueront à l'intégration des droits des femmes dans les politiques publiques et dans les programmes de développement.