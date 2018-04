Rkia Derham : La transformation digitale nécessite un arsenal juridique à même d’assurer des transactions sécurisées

La transformation digitale et intelligente dans les villes arabes nécessite une infrastructure électronique constamment mise à jour et un arsenal juridique assurant des transactions électroniques sécurisées, a indiqué, samedi à Rabat, la secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur, Rkia Derham.

Cette transformation nécessite, «en plus des moyens financiers et d'un capital humain qualifié et capable de réaliser cette impulsion civilisationnelle, une infrastructure électronique constamment mise à jour et un arsenal juridique solide comme cadre garantissant l'exercice des droits et libertés, à travers une législation avancée qui assure les transactions électroniques et intelligentes de manière sûre et sécurisée, a-t-elle précisé dans une allocution à l'ouverture de la 55ème session du conseil exécutif de l'Organisation des villes arabes, organisée par la commune de Rabat en partenariat avec cette organisation et le Forum arabe des villes intelligentes.

Le thème de cette session «Transformation digitale et intelligente dans les villes arabes : réalité et avenir», se veut une occasion de mettre l’accent sur les défis liés au développement administratif et informatique, la nécessité d’investir l’énorme potentiel des technologies de l’information dans des projets de développement local, et une opportunité pour mettre en œuvre les résultats des ateliers précédents en vue de réaliser les objectifs stratégiques du forum pour les années 2018-2020, a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général de l'Organisation des villes arabes, Ahmad Salah Subih, a pour sa part formé le vœu que les décisions et les recommandations des participants aux travaux de cette session puissent accompagner les transformations économiques, sociales et environnementales des villes arabes, et qu'elles contribuent à améliorer le niveau de vie des citoyens et à assurer le bonheur et la prospérité dans les villes arabes.

Rappelant que cette session a été différente de celles tenues auparavant dans le sens où elle a réuni des responsables de petites et grandes villes arabes, Ahmad Salah Subih a précisé que deux activités ont accompagné la réunion du conseil exécutif de l'Organisation, la première a été organisée à Rabat par le Forum arabe des villes intelligentes, et le deuxième événement a été organisé à Agadir par l'Institut arabe de développement des villes.

Lors de cette réunion, un film documentaire a été présenté sur la ville de Rabat pour faire connaître les caractéristiques culturelles, historiques, urbaines et culturelles de la ville ainsi que la dynamique positive de la capitale du Royaume.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment de responsables gouvernementaux, de représentants des autorités locales et régionales arabes, des organisations internationales et des institutions financières arabes, ainsi que des représentants des institutions publiques et semi-publiques marocaines.

Les travaux de la 55ème session du conseil exécutif de l'Organisation des villes arabes devaient se poursuivre jusqu'à dimanche, où devait se tenir une réunion des établissements de l'Organisation, une réunion spéciale du Fonds de développement des villes arabes, en plus de plusieurs ateliers sur les villes intelligentes, l'innovation, l'éducation environnementale, l'urbanisme et le développement durable et la gestion des relations avec les citoyens.