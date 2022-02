Rihanna promet qu 'elle n 'a pas tourné son dos à la musique

Après avoir annoncé qu'elle attend son premier enfant, Rihanna vient de promettre à ses fans qu'elle sortira bientôt de nouvelles chansons. Le dernier album de la star remonte à "Anti", qui est paru en 2016, et la star a désormais laissé entendre qu'elle sortira bientôt de nouveaux sons.



En conversation avec Entertainment Weekly, Rihanna a déclaré au sujet de sa grossesse : "C'est exaltant et j'en profite". La star a ajouté qu'elle adore actuellement les donuts pour assouvir son appétit de femme enceinte. Concernant sa musique, l'artiste a poursuivi : "Chaque chose en son temps mais vous entendrez un jour de nouvelles chansons."



Quand le journaliste lui a demandé si elle chantera des berceuses sur son prochain album, la star a plaisanté en répondant : "Mes fans me tueraient s'ils avaient attendu si longtemps pour une berceuse".



Pour rappel, Rihanna attend son premier enfant avec son compagnon, le rappeur américain A$AP Rocky. En mai dernier, le rappeur a confirmé sa romance avec l'interprète de "Umbrella" après plusieurs années de rumeurs concernant leur relation.