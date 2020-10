Rihanna accusée de plagiat

Rihanna risque de se retrouver dans de beaux draps, en somme. La star attendue avec son album «R9» se fait alors accuser d’avoir plagié la fille de Lauryn Hill. Selah Marley, la fille de Lauryn Hill, pourrait s’attaquer à Rihanna… En effet, la jeune femme a révélé sur la Toile des similitudes dans leurs projets.



De quoi mettre Riri dans la sauce une nouvelle fois, alors que son défilé Savage X Fenty avait créé du remue-ménage. Drama, quand tu nous tiens… Il y a peu, l’interprète de «S&M» avait lancé un défilé de mode plutôt conceptuel. Il faut dire qu’elle a une véritable fibre artistique… Tout comme la fille de Lauryn Hill, d’ailleurs, tout aussi créative que sa mère. Selah Marley a pointé du doigt des éléments du show de Rihanna qu’elle lui aurait chapardé. «Quelques amis m’ont fait part de ci et ça et je ne comptais pas dire quoi que ce soit, mais ça me dérange», avait dit la jeune femme, taclant clairement Rihanna. Le post a par la suite été effacé.



Rihanna est accusée d’avoir vole une idée a la fille de Lauryn Hill ! «Pour ceux qui s’en souviennent, j’ai réalisé ‘A Primordial Place’ en mai 2019», a-t-elle tenu à rappeler. «J’ai mis mon cœur et mon âme (et tout l’argent que j’avais) dans ce projet». «Je ne sais pas. C’est seulement moi?», a-t-elle demandé à sa communauté. «En tant que jeune artiste noire et indépendante, j’ai l’impression de m’être fait voler».



Celle qui n’a signé avec aucun label accuse donc Rihanna d’avoir pioché dans plusieurs éléments de son projet. Si celle-ci a pris son inspiration chez elle, la fille de Lauryn Hill regrette de ne pas avoir été mentionnée. Aussi, Selah Marley avait apposé deux photos. L’une représentant son show, l’autre celui de la patronne de Fenty Beauty. Plagiat ou non? Affaire à suivre…