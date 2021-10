Richard Berry dans la tourmente

Coline Berry, la fille de Richard Berry, a porté plainte contre son père pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur, au début de cette année 2021.



Les faits remonteraient à 1984-1986, quand son père l’aurait poussée à participer à des jeux sexuels avec Jeane Manson, sa compagne de l'époque. Parfois même en présence de la fille de celle-ci, Shirel.



Depuis, l'acteur de 71 ans nie les faits, tout comme la chanteuse américaine, qui n'a pas manqué de railler la victime présumée. Dans la tourmente, Richard Berry a néanmoins décidé d'annoncer une grande nouvelle: il va remonter sur scène.



Privé de théâtre en raison des mesures liées à la crise sanitaire, il retrouvera son public à partir du 31 octobre courant, comme il l'a annoncé via une story sur son compte Instagram. Sa pièce Plaidoiries, avec Eric Théobald, fait donc son retour sur les planches.



En juillet dernier, l'acteur avait déjà teasé sur cette prochaine reprise, avant une tournée de janvier à mars 2022 à travers la France, la Suisse et la Belgique. Un retour sous le feu des projecteurs qui a révolté sa fille Coline Berry.