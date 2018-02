Réunion préparatoire à Riyad de la 13ème session de la Commission mixte de coopération maroco-saoudienne

La réunion préparatoire de la 13è session de la Commission mixte de coopération maroco-saoudienne s'est tenue, mardi à Riyad, dans l'objectif d'examiner les moyens de renforcer et de consolider davantage les relations entre les deux pays.

Lors de cette réunion à laquelle le Maroc a été représenté par une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Ali Lazreq, l’accent a été mis sur la nécessité de prospecter de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat prometteur entre les deux Royaumes qui entretiennent d’historiques relations de coopération fructueuse dans plusieurs domaines.

Intervenant à cette occasion, M. Lazreq a souligné l’importance de cette réunion, dans la mesure où elle permettra de procéder à une évaluation globale et approfondie du processus de coopération bilatérale et de présenter un nouveau plan d’action à même de hisser davantage les relations entre les deux Royaumes tant au niveau économique et commercial que culturel, entre autres.

Il a, dans ce sens, formulé le vœu de concevoir de nouveaux plans d’action communs afin d'impulser les relations de coopération entre les deux pays frères et les rendre plus efficientes et enrichir ainsi les travaux de la prochaine session de la Commission mixte de coopération pour qu’ils puissent constituer une étape majeure dans le renforcement de partenariats bilatéraux.

De son côté, le secrétaire du ministère saoudien des Affaires politiques et économiques, Adel Ben Siraj Merdad, a fait part des attentes de son pays d’approfondir les relations d'amitié et de fraternité l’unissant au Maroc, se félicitant de la convergence des vues des deux Royaumes sur les différentes questions régionales et internationales.

Le responsable saoudien a, en outre, souligné le besoin urgent d’impulser le partenariat liant les deux pays, et ce, en élaborant de nouvelles propositions à même de promouvoir les relations bilatérales dans les différents domaines économique, commercial, touristique, scientifique, culturel et médiatique.

Les travaux de cette réunion de deux jours sont axés, notamment sur l’élaboration du cadre général de la prochaine session de la Commission mixte maroco-saoudienne qui se tiendra à Rabat au cours de 2018 sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, outre l’examen des projets de coopération bilatérale et leurs programmes exécutifs.