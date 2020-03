Réunion parlementaire sur les effets du coronavirus

La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et la Commission des finances, de la Planification et du développement économique de la Chambre des conseillers tiendront une réunion commune consacrée à l’impact du coronavirus sur l’économie nationale.

Selon un communiqué conjoint des deux Chambres, cette réunion à laquelle prendra part le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, aura lieu mardi 24 mars 2020 à 10 h et demie à la salle marocaine de la Chambre des représentants.