Réunion par vidéoconférence du bureau exécutif du CNOM

Le bureau exécutif du Comité national olympique marocain (CNOM) a tenu, mardi, une réunion par vidéoconférence consacrée à la discussion d'un certain nombre de sujets notamment la conjoncture actuelle marquée par la pandémie du coronavirus.

La réunion a été l'occasion d'échanger autour de la situation actuelle liée à la pandémie et de son impact sur les activités sportives au Maroc, des mécanismes et des mesures mises en place par le CNOM parallèlement aux mesures de précaution pour préserver la sécurité des athlètes marocains, a indiqué un communiqué du CNOM.

Lors de cette réunion, les membres du Comité exécutif ont passé en revue un ensemble de procédures qui ont été mises en place et adoptées dans le cadre de son programme de travail, en particulier dans cette circonstance exceptionnelle.

La réunion a également permis de se pencher sur le report des Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que les derniers développements relatifs à ces Jeux en coordination avec le Comité international olympique (CIO), a fait savoir le CNOM qui continue de suivre la préparation des athlètes marocains et les préparatifs des Fédérations sportives en prévision des prochaines échéances.

Le Comité a fixé son calendrier, poursuit le communiqué qui précise que chaque jeudi sera consacré à échanger autour des différents points mis à l'ordre du jour, outre la poursuite de ces activités de manière permanence à travers la vidéoconférence.

La même source a également indiqué que le secrétaire général du CNOM, Abdellatif Idmahamma, et son trésorier Omar Bellali organisent des ateliers à distance avec des administrateurs et des techniciens pour suivre les affaires sportives aux niveaux national et international et s'informer sur les derniers développements, en particulier sur les JO, prévus l'été 2021.