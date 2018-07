Réunion hebdomadaire du bureau de la Chambre des représentants

Le bureau de la Chambre des représentants a examiné, jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire plusieurs questions relatives à la politique publique, à la législation et au plan d'action.

Lors de cette rencontre tenue sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, le bureau a fixé l'ordre du jour de la séance de lundi consacrée aux questions orales auxquelles répond le chef du gouvernement. Le bureau a retenu deux axes: l'enseignement (bilan et préparatif) et la conjoncture économique et financière, ainsi qu'une question relative à la politique gouvernementale en matière de renforcement de la déconcentration administrative.

Concernant le plan d'action de la Chambre, outre la séance mensuelle, la bureau a programmé des séances plénières pour lundi et mardi. Celle de lundi sera consacrée à l'examen et au vote des propositions de lois relatives au projet de loi organique concernant la nomination aux hauts postes de responsabilité et un projet de loi relatif à l'organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé, de certaines catégories d'employés d'institutions et entreprises publiques, ainsi qu'au profit d'autres personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Quant à la séance de mardi, elle sera consacrée à l'examen et au vote des projets de lois relatifs à l'approbation de plusieurs conventions bilatérales et internationales, des textes législatifs concernant les membres de l'armée de libération et les ayants droit, l'assistance médicale à la procréation et le secteur de la poste et des transports, suivie d'une séance de clôture de la deuxième session de l'année législative 2017-2018.

S'agissant des relations extérieures, le bureau a décidé de participer à la réunion de la commission des affaires politiques et démocratiques relevant de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, ainsi qu’aux travaux des commissions permanentes du Parlement africain.

Le bureau a, également, approuvé l'organisation à Rabat d'un forum maroco-espagnol pour les femmes parlementaires.