Réunion du bureau de la Chambre des représentants

La Chambre des représentants a tenu, jeudi, sa réunion hebdomadaire consacrée à l'examen de différents sujets relatifs au contrôle, à la législation et aux relations extérieures.

Réuni sous la présidence du premier vice-président de la Chambre, Abdelaziz El Omari, le bureau a fixé l'ordre du jour de la prochaine séance des questions orales qui sera consacrée à l’économie et finance, aux infrastructures, aux affaires étrangères ainsi qu'aux Habous et affaires islamiques.

Le Bureau a soumis au gouvernement des propositions de loi organiques complétant et modifiant certaines dispositions des lois organiques relatives aux régions, préfectures, provinces et communes.

En ce qui concerne les affaires étrangères, le bureau de la Chambre a décidé de participer à la Conférence parlementaire annuelle de l'Organisation mondiale du commerce et aux travaux de la Commission des affaires économiques, financières, sociales et de l'éducation de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.

A signaler, par ailleurs, que la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants tiendra, mardi, une rencontre avec des experts de la Banque mondiale sur le thème "L'évaluation des projets de performance".

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du projet de soutien et de développement des capacités des membres de cette institution législative.

Pour sa part, le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau présentera, mercredi prochain, devant la commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants, un exposé sur l'Office national des chemins de fer (ONCF).