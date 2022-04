Réunion du Comité directeur de la LNFP

Le Comité directeur de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) s’est réuni lundi 18 avril à Casablanca. L’Assemblée générale ordinaire de la Ligue et le calendrier des Botola Pro D1 et Pro D2 étaient les principaux points débattus au cours de cette réunion présidée par SaïdNasiri président de la LNFP.

AGO LNFP :

– Le Comité directeur de la LNFP a fixé au lundi 20 juin 2022 à 16h00 la date de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de la LNFP au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora.



Botola Pro Inwi1 et 2 :

– Il a été procédé à l’examen du reste du calendrier des matchs de la saison 2021-2022 de la Botola Pro Inwi 1 et 2 quise clôturera à la fin du mois de juin.

Le Comité directeur a également abordé plusieurs points relatifs au fonctionnement de la LNFP dont l’élargissement du champ d’application de l’article 105 du code de discipline qui inclura désormais l’accès des dirigeants aux stades avant, pendant et après les matchs. A l’issue de cette réunion, les projets réalisés par la LNFP ont été exposés.