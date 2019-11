Réunion du Comité directeur de la FRMF

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni lundi 04 novembre 2019 au siège de la FRMF à Rabat sous la présidence de Fouzi Lekjaa, président de la FRMF.

A l’ouverture des travaux de cette réunion, Fouzi Lekjaa a rappelé qu’à l’occasion des célébrations du 44ème anniversaire de la Marche Verte, la ville de Laâyoune abritera mercredi 6 novembre un match de gala réunissant plusieurs stars du ballon rond.

Au cours de son allocution, le président de la FRMF a rappelé également que la ville d’Oujda abritera la finale masculine de la Coupe du Trône 2018-19 programmée lundi 18 novembre au stade d’Honneur et qui sera précédée dimanche 17 novembre des finales de la Coupe du Trône féminine et de futsal.

A l’ordre du jour de cette réunion figuraient les points suivants :

-La Programmation :

Au cours de cette réunion, Fouzi Lekjaa a abordé en coordination avec le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri, les contraintes rencontrées par la Commission de programmation en marge de la participation des clubs marocains aux compétitions arabes et africaines.

L’autre difficulté rencontrée par les clubs nationaux sera le probable changement de la date du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux qui pourra être avancée de juin à avril 2020, a souligné le président de la FRMF.

Parmi les contraintes de la Commission de programmation, figure aussi l’absence d’un planning des compétitions arabes et des dates FIFA, a-t-il fait savoir.

En raison de ces contraintes, le Comité directeur a décidé de poursuivre les matchs du championnat national lors de la trêve hivernale qui a été reportée à la mi-mars pour permettre à la sélection nationale A’ de se préparer à la phase finale de la 6ème édition du CHAN Cameroun-2020.

-VAR :

Lors de cette réunion, le président de la Commission centrale d’arbitrage, Jamal Kaaouachi, a présenté un exposé sur les derniers préparatifs pour l’application de la technique de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) en demi-finales et en finale de la Coupe du Trône 2018-19. Un match test devait être programmé hier à Marrakech pour l’usage de cette technique en présence de responsables de la FIFA.

-Intermédiaires:

Le vice-président de la FRMF, Hamza El Hajjoui, a mis en avant l’action de la Commission fédérale qui se compose également de Hassan Filali et Abdelaziz Talbi qui est chargée d’actualiser le statut des intermédiaires au sein de la FRMF. A cet effet, plusieurs entretiens ont eu lieu avec les candidats à cette fonction afin de les informer de leurs droits et obligations comme stipulé dans le nouveau statut de la FRMF (disponible sur le portail électronique frmf.ma).

-Création de la Ligue nationale du football féminin et Ligue nationale du football diversifié :

Lors de cette réunion, le président de la Commission des statuts et règlements a présenté un exposé sur les travaux de la Commission chargée de préparer les assemblées constitutives des deux Ligues : 30 novembre 2019 pour la Ligue nationale du football féminin et 1er décembre 2019 pour la Ligue nationale de beach-soccer.

Ligues régionales :

Driss Hanifa, président de la Commission des relations avec les Ligues, a présenté un exposé sur les résultats des réunions de la Commission chargée d’élaborer une proposition pour harmoniser le statut des ligues et le nouveau découpage régional avec la loi 30-09 relative à l’éduction physique et aux sports tout en tenant compte de l’élargissement de la base des pratiquants et le positionnement géographique des clubs.

CAN Laâyoune 2020 de futsal :

Le président de la Commission du football diversifié, Mouloud Ajef, a dressé l’état des lieux des préparatifs de la ville de Laâyoune pour accueillir la phase finale de cette compétition continentale prévue du 24 janvier au 9 février prochains.