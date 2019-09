Réunion du Comité directeur de la FRMF: Reda Tagnaouti privé de sélection nationale

A l’ouverture des travaux de cette réunion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Comité directeur tout en leur souhaitant plein succès dans leurs missions. M.Lekjaa a ensuite abordé les événements déplorables ayant émaillé le match WAC-AS FAR disputé mardi pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Trône 2018-2019.

Pour le président de la FRMF, ces événements regrettables, survenus à l’extérieur de l’enceinte du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, sont contraires aux valeurs sportives. Une réunion consacrée à ce sujet a eu lieu mercredi avec une commission ministérielle qui prendra plusieurs mesures pour lutter contre ce fléau, a-t-il rappelé.

Lors de cette réunion, M.Lekjaa a exposé le calendrier des matchs lors du mois d’octobre 2019 des sélections nationales A et A’. La sélection nationale A jouera deux matchs amicaux face à la Libye le vendredi 11 et face au Gabon le mardi 15 alors que la sélection nationale A’ disputera face à l’Algérie le match retour du dernier tour qualificatif au Championnat d’Afrique des nations 2020.

Dans ce même contexte, le président de la FRMF a expliqué que la nouvelle stratégie de la FRMF prévoit la programmation des matchs des sélections nationales dans différentes villes du Royaume afin d’attirer le plus grand nombre de supporters.

A l’ordre du jour de la réunion du Comité directeur figuraient les points suivants :

-Les Commissions de la FRMF :

Il a été procédé à la présentation des nouvelles commissions afin de désigner les nouveaux membres mardi prochain à l’occasion de la réunion du Comité directeur.

-Championnat national professionnel :

Le président de la LNFP, Said Naciri a présenté un exposé sur le coup d’envoi du championnat national professionnel (D1, D2).

-Championnat national amateur :

Le président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), Jamal Senoussi, a rappelé que la saison 2019-2020 du championnat amateur (toutes divisions confondues) a débuté à l’exception de la division Sahara qui débutera le lundi 28 octobre 2019.

-Situation financière des clubs et les transferts des joueurs:

Le président de la Commission contrôle et gestion de la FRMF, Abdelaziz Talbi, a relevé que 40% de la subvention réservée aux clubs est versée lors des litiges tout en insistant sur la nécessité du respect du seuil des montants des transferts et des contrats des entraîneurs en soumettant les rapports comptables approuvés avant l’octroi de la licence.

La commission a fixé la semaine prochaine comme dernier délai pour sa publication sur le site frmf.ma en plus de l’application des contrats électroniques « : FIFA CONNECT » adoptés par la FIFA.

-Technique d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) :

Le président de la Commission Centrale de l’Arbitrage (CCA) de la FRMF, Jamal Kaaouachi, a présenté un exposé sur les premiers préparatifs de la commission pour expliquer la technique du VAR soulignant que la FIFA dispensera une formation aux arbitres marocains le 15 octobre 2019.

Cette technique sera appliquée au Royaume à partir des demi-finales de la Coupe du Trône avant son entrée en vigueur lors des rencontres du championnat national (D1) à la fin du mois de décembre 2019.

-Sociétés anonymes sportives (SAS):

Le président de la commission des statuts de la FRMF, Hassan Filali, a indiqué que quinze clubs du championnat national professionnel D1 disposent d’une licence SAS.

-Fiscalité des clubs :

Le directeur financier de la FRMF, Jelloul Ainouch, a présenté un exposé au sujet de la réunion tenue avec la direction générale des impôts (DGI) concernant l’introduction d’amendements fiscaux afin de faciliter la transformation des clubs en SAS à partir de l’année 2020.

-Intermédiaires :

Le premier vice-président de la FRMF, Hamza El Hajjoui, a souligné que les statuts des intermédiaires seront élaborés en harmonie avec les nouveaux statuts qui seront annoncés le 24 octobre 2019 à l’occasion de la tenue du Conseil de la FIFA à Shanghai (Chine).

-Affaire du gardien de but de l’ENA’ :

Fouzi Lekjaa, président de la commission des sélections nationales, a exposé aux membres du Comité directeur de la FRMF les faits qui se sont produits en marge du match Algérie-Maroc (éliminatoires du CHAN 2020) samedi dernier ainsi que le rapport soumis à l’entraîneur de la sélection nationale A’, Lhoussine Ammouta.

Le Comité directeur de la FRMF a suspendu pour trois matchs en sélections nationales, le gardien de but, Ahmed Reda Tagnaouti. Et ce après un débat et la non-compatibilité des faits avec le Code disciplinaire de la FRMF.