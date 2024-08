Réunion du Comité directeur de la FRMF: Licences, code disciplinaire et règlement des compétitions à l’ordre du jour

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a tenu une réunion, jeudi, consacrée notamment à l’adoption de la version finale proposée du règlement d’octroi des licences aux clubs et des amendements proposés par la commission mixte relatifs au Code disciplinaire et au règlement des compétitions.



Lors de cette réunion, tenue au siège de la FRMF, le Comité directeur a décidé que le dépôt des contrats sportifs soit accompli sur la plateforme numérique dédiée à cet effet, dans les quinze jours qui suivent la date de signature légalisée du contrat.



De même, la feuille de match numérique (FMN) a été adoptée et il a été convenu de la généraliser dès la saison 2024-2025 au niveau de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue nationale de football féminin (LNFF) et la Ligue nationale de football diversifié (LNFD).



Concernant la Coupe du Trône, il a été décidé de programmer, avant fin décembre de chaque saison sportive, les matchs de qualification réservés aux Ligues régionales et à la Ligue nationale de football amateur (LNFA).



Intervenant lors de cette session, tenue suite à la réunion du 25 juillet dernier, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a appelé tous les intervenants dans la sphère footballistique à adhérer au projet de la candidature à la Coupe du Monde FIFA-2030, qui connaîtra la réalisation d’infrastructures sportives dont les terrains d'entraînement, ainsi que routières et hôtelières.



Il a rappelé, dans ce sens, le dépôt par le Maroc, lundi dernier à Paris, du dossier officiel de la candidature au Mondial-2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.