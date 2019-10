Réunion du Comité directeur de la FRMF : Lekjaa s’entretient avec Halilhodzic et Ammouta

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni mardi 1er octobre au siège de la fédération à Rabat.

Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, les membres du Comité directeur ont convenu de se réunir les premiers lundi de chaque mois.

Football féminin et football diversifié

Il a été procédé à l’étude du statut juridique de la création de la Ligue nationale du football diversifié (LNFD) dont l’Assemblée générale constitutive se tiendra le 30 novembre 2019 et la Ligue nationale du football féminin (LNFF) dont l’Assemblée constitutive se tiendra le 1er décembre 2019.

Sélections nationales

Le président de la Commission des sélections nationales, Fouzi Lekjaa, a informé les membres du Comité directeur de la réunion tenue lundi avec le directeur technique national, Osian Roberts, le sélectionneur de l’équipe A, Vahid Halilhodzic et l’entraîneur de la sélection nationale A’, Lhoussine Ammouta.

Lors de son exposé, M.Lekjaa a insisté sur la coordination entre ces techniciens en prévision des prochaines échéances annonçant que le programme des sélections nationales A et A’ sera dévoilé jeudi prochain.

Amendements fiscaux

Les amendements fiscaux des clubs et des sociétés anonymes sportives (SAS) ont été débattus ainsi que l’étude des projets qui seront soumis aux institutions concernées. Il a ainsi été convenu de tenir une rencontre avec les présidents des clubs du championnat national de première division (D1) et les directeurs financiers le 26 octobre 2019 afin d’éclaircir le contenu de ces amendements.

SAS

Le président de la Commission statuts et régalements, Hassan Filali, a fait savoir que tous les clubs ont complété leurs dossiers à l’exception du Raja Club Athletic (RCA) dont l’Assemblée générale se tiendra lors des prochains jours.

Ligues régionales

Le président de la FRMF a insisté sur la nécessité de mettre en place un nouveau règlement pour la pratique du ballon rond qui prend en compte les orientations actuelles de la DTN et le nouveau découpage régional des ligues dont le but est de faciliter la mobilité et élargir la base des pratiquants.

Championnat d’Afrique des nations 2020 de football en salle

Une Commission, composée de Hakim Doumou, Abdelatif Afia et Mouloud Ajef, a été constituée afin de veiller à la bonne préparation de cette compétition qu’abritera la ville de Laâyoune en février prochain.

Commissions FRMF

A l’issue de la réunion du Comité directeur, les commissions fédérales ont été constituées.