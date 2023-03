Réunion du Comité central de recensement relatif au service militaire

Le Comité central de recensement relatif au service militaire s'est réuni, jeudi à Rabat, en vue de préparer l'incorporation des appelés au titre de l'année 2023.



"A l'issue de la période consacrée au recensement relatif au service militaire en vue d'incorporer les appelés au service militaire, et en application des Hautes instructions Royales de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Comité central de recensement relatif au service militaire a tenu, le 2 mars, au siège du ministère de l'Intérieur sous la présidence du juge, président de Chambre à la Cour de cassation, une réunion consacrée à fixer les critères à adopter pour la sélection des noms des jeunes, hommes et femmes, appelés à accomplir le service militaire au titre du prochain contingent", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.



A la lumière des critères approuvés par le Comité central, des listes comportant les noms des appelés, femmes et hommes devant former le prochain contingent, seront établies, en tenant compte du classement et des grades indiqués par les autorités militaires compétentes, précise le communiqué. Les appelés seront orientés vers les autorités susvisées dans les meilleurs délais, afin de leur permettre d'engager les démarches relatives à la convocation des appelés et à leur incorporation au service militaire à la date prévue.



L'opération de recensement relatif au service militaire, qui prépare la formation du prochain contingent, a recensé un groupe de 149.595 femmes et hommes, dont 17.517 femmes, conclut le communiqué.