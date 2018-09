Réunion des Groupes de travail thématique

Le Groupe de travail thématique sur la cause palestinienne à la Chambre des représentants a tenu, jeudi à Rabat, une réunion visant à examiner les initiatives à même de soutenir la cause palestinienne.

Cette réunion, présidée par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’inscrit dans le cadre de la mise en application des nouvelles dispositions du règlement intérieur de la Chambre, prévoyant la création de groupes de travail thématiques en tant que moyens de recherche, d’examen et de suivi d’une série de questions stratégiques qui revêtent une importance particulière pour les forces vives de la nation.

A cette occasion, M. El Malki a rappelé que la cause palestinienne est une cause juste, qui est considérée parmi les chantiers les plus importants énoncés aux termes du règlement intérieur de la Chambre, et à laquelle ledit règlement a consacré des dispositions consolidées par des mesures concrètes aux niveaux de l’examen, de la recherche et des résultats.

Au cours de cette réunion, le groupe a rappelé le cheminement historique des relations du Royaume avec la cause palestinienne et des efforts continus et incessants de SM le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, pour l’instauration d’une paix juste, durable et globale dans la région, sur la base des résolutions de la légalité internationale.