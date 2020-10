Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, devait convoquer hier une réunion des chefs des partis de la majorité.

Pour rappel, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, avait adressé une lettre au chef du gouvernement, appelant à la tenue d’une réunion de la majorité en vue de procéder à l’examen de la situation actuelle.



Programme des activités du Premier secrétaire dans les régions de Marrakech et Souss-Massa

Ci-dessous le programme des activités du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, en cette fin de semaine dans les régions de Marrakech et de Souss-Massa :



Samedi 17 octobre

11h30 : Réunion avec le secrétariat provincial du parti à Marrakech

12h30 : Réunion avec les secrétaires provinciaux à la région de Marrakech

16h00 : Inauguration du nouveau siège du parti à Marrakech Réunion avec les représentants des nouveaux adhérents du parti

18h00 : Réunion avec les représentants des secteurs des femmes et de la jeunesse



Dimanche 18 octobre

09h00 :Rencontre avec 3 présidents de communes à la province d’Al Haouz

16h00 : Rencontre avec les représentants du Conseil national du parti à la région Souss-Massa

18h00 : Réunion avec les secrétaires provinciaux à la région de Souss-Massa