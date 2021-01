Réunion de la Fédération Royale marocaine de basketball: Le Cinq national et les préparatifs au lancement des championnats à l’ ordre du jour

La situation actuelle de l'équipe nationale de basketball et de son staff technique, les préparatifs pour le lancement des championnats nationaux et la nomination des différentes commissions centrales ont été au menu d'une réunion de la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB), tenue le week-end dernier à Rabat. Cette rencontre a été marquée notamment par la présentation d'un exposé détaillé surla situation actuelle de l'équipe nationale et de son staff technique, l'adoption du programme de préparation de la sélection nationale proposé par l'entraîneur national, Naoufal Uariachi, et l'examen des bourses dédiées à la participation et la qualification aux rendez-vous continentaux et internationaux, indique un communiqué de la FRMBB. Ainsi, la commission de programmation et d'organisation des compétitions sportives a été chargée de mettre en place les systèmes relatifs aux différents championnats nationaux et les groupes respectifs pour chaque division. Selon la même source, le bureau directeur a invité la ligue de la région Casablanca-Settat à tenir son assemblée générale élective, et les ligues régionales Guelmim-OuedNoun,Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa à organiser des assemblées générales extraordinaires à l'effet d'adopter les amendements portant sur les statuts et annoncer la tenue d'une assemblée générale élective, dès réception des statuts adoptés par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la bonne gouvernance et en harmonie avec le parachèvement des structures de la FRMBB, il a été procédé à la désignation des présidents et membres des commissions permanentes, outre la création de commissions spéciales. Ainsi, M.Ibrahim Bedi a été nommé président de la commission des ligues régionales, Mohammed Jeffal, président de la commission médias et communication et Mohammed Metach, directeur général de la fédération. S'agissant du championnat national au titre de la saison 2018-2019, le bureau directeur a décidé d'adopter les résultats et le classement des équipes après la fin de cette saison. A cet égard, il a été convenu que les clubs classés 1ers et 2èmes de chaque groupe de première division (hommes) et les clubs qui ont terminé à la première place de chaque groupe de première division (dames) vont intégrer la division excellence. En ce qui concerne la deuxième division (hommes et dames) et la 3è division hommes, tous les clubs classés premiers de leur groupe accèderont à la division supérieure. Et afin de déterminer le vainqueur au titre de cette saison, il a été décidé de programmer les demi-finales entre les clubs classés premiers et deuxièmes des groupes de la division excellence (hommes et dames), alors que pour la première division (hommes), la finale mettra aux prises les clubs qui occuperont les premières places. Quant à la première division dames, les demi-finales opposeront les équipes premières des quatre groupes. Pour les autres divisons, le champion est le club qui occupe la première place, alors qu'un classement unifié sera adopté pour tous les groupes. Par ailleurs, et après diagnostic de la situation administrative de la FRMBB, il a été décidé de charger la commission des réformes et des études de concevoir une réforme administrative globale de la fédération, tout en s'attelant à l'élaboration d'un projet de statuts pour ses employés et un organigramme qui déterminera les différentes attributions.