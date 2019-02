Réunion annuelle de la CPM Maroc-UE le 1er mars à Rabat

La 10ème réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne se tiendra le 1er mars prochain à Rabat.

Coprésidée par les députés Abderrahim Atmoun pour le Parlement marocain et Ines Ayala Sender pour le Parlement européen, la CPM tiendra ensuite le Forum sécurité et lutte contre le radicalisme, indique-t-elle, lundi, dans un communiqué.

La 10ème réunion annuelle de la CPM fera le bilan de ses réalisations et s'arrêtera sur «les acquis de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l’Union européenne », précise la même source.

Elle débattra sur des thématiques liées aux relations bilatérales UE-Maroc et aux réformes politiques, à la coopération dans les domaines de l’économie et du commerce, aux droits de l'Homme, aux droits des femmes, à la jeunesse et à la migration, ainsi que les questions géopolitiques et régionales.

Les défis et progrès liés à la sécurité et la lutte contre le radicalisme dans la région méditerranéenne et la région sahélo-saharienne seront au centre des discussions du Forum sécurité et lutte contre le radicalisme, indique le communiqué.

La 10ème réunion annuelle de la CPM et le Forum sécurité et lutte contre le radicalisme s’inscrivent dans le cadre des travaux de cette commission conformément au Statut avancé qui lie le Royaume du Maroc à l’UE et dont l’objectif répond au renforcement et au maintien de la paix et de la sécurité ainsi qu’au raffermissement de la coopération et de la solidarité avec l’Europe, poursuit le communiqué.

En marge de ces réunions, les députés européens membres de la CPM, auront des entretiens avec plusieurs personnalités politiques marocaines, des membres du gouvernement, ainsi qu’avec des représentants de la société civile, ajoute la même source.