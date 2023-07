Réunion à Rabat du CE de la CAF

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF se réunira, ce vendredi à Rabat, avant la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U23), a annoncé, mercredi, l'instance faîtière du ballon rond continental.



La réunion se penchera, notamment, sur le processus d'appel d'offres en cours pour les Coupes d'Afrique des nations CAN 2025 et 2027, souligne la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel. Le Comité exécutif discutera également de la 45-ème Assemblée générale ordinaire de la CAF, qui se tiendra à Abidjan le 13 juillet courant, poursuit-on.



La réunion du Comité exécutif, qui sera présidée par le président de la CAF, Patrice Motsepe, débutera à 11h00 (heure locale), précise la même source.