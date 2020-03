Réunion à Rabat des commissions permanentes du commerce et des transports du Parlement africain

Le siège du Parlement marocain abritera du 2 au 7 mars courant la réunion conjointe des deux commissions permanentes du commerce et des transports du Parlement africain ainsi que deux séminaires, le premier sur le «commerce interafricain dans le cadre de l’Accord de zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)» et le second sur «La protection des données personnelles et l’économie numérique en Afrique », organisés en collaboration avec la Confédération générale des entreprises marocaines.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la dynamique des relations de coopération entre le Parlement marocain et le Parlement africain, depuis l’adhésion de notre institution législative à cette organisation continentale. Elles s’inscrivent aussi dans le cadre de la mise en lumière des efforts consentis par le Maroc en vue de parvenir à l’intégration économique du continent africain, et ce en encourageant les investissements et le commerce, en renforçant les relations bilatérales et en accélérant le processus de développement.

Ces deux réunions qui verront la participation de ministres et de représentants des Parlements nationaux, des unions régionales et continentales et d’experts, porteront sur les différents aspects juridiques, institutionnels, logistiques et technologiques liés au commerce et aux transports et sur le rôle des Parlements nationaux dans l’encouragement et le renforcement du commerce entre les pays africains.

En marge de ces réunions, les membres des commissions permanentes du commerce et des transports du Parlement africain se rendront à Tanger-Med afin de visiter les infrastructures de ce port qui constitue un hub du commerce international dans la région.