Réunion à Rabat consacrée à l'examen des projets hydrauliques

Le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a présidé, vendredi à Rabat, une réunion à la Direction générale de l'ingénierie hydraulique, consacrée à l'examen des projets hydrauliques qui seront mis en oeuvre conformément aux Hautes orientations contenues dans le discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône.



Lors de cette réunion, M. Baraka a exhorté les directeurs des agences des bassins hydrauliques à élaborer un plan d'action précis pour atteindre les objectifs tracés, appelant à la mobilisation de toutes les parties concernées pour réaliser les projets programmés en application des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du ministère de l'Equipement et de l'Eau.



Ces projets concernent notamment le parachèvement du programme de construction des grands barrages et l'accélération de leur mise en œuvre en fonction des nouvelles priorités, ainsi que des projets de transfert d'eau entre les bassins de Laou, Loukkos, Sebou et Oum Er-Rbia vers le barrage Al Massira.



Le ministre a également invité les parties prenantes à la mise en oeuvre rapide des projets qui portent sur l'interconnexion des barrages afin de permettre une gestion intégrée et fluide des ressources en eau au niveau des bassins, appelant à l'élaboration d'un programme intégré pour la construction de stations de dessalement de l'eau de mer, en collaboration avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et l'ensemble des intervenants.



Il s'agit aussi d'augmenter le volume des eaux usées traitées d'ici 2030 et d'inciter les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme à les utiliser, en coordination avec le ministère de l'Intérieur.



A cet égard, M. Baraka a rappelé l'importance de la réalisation des contrats des nappes phréatiques et de la collecte des données relatives aux ressources en eaux souterraines, insistant sur la nécessité d'actualiser la stratégie nationale de l'eau en tenant compte de l'impact du changement climatique, de l'évolution des besoins en eau et de l'état des nappes phréatiques.



Dans ce contexte, des réunions seront organisées avec toutes les parties prenantes pour lutter contre le gaspillage des ressources en eau et rationaliser l'utilisation de l'eau potable et d'irrigation en adoptant des programmes de réhabilitation des canaux de pompage et des techniques du goutte-à-goutte, outre le renforcement de la police de l'eau en la dotant des moyens humains et financiers nécessaires, en étroite coordination avec les autorités locales et la Gendarmerie Royale, note le communiqué.



Il sera également procédé à l'intégration de la formation d'ingénieurs et de techniciens dans les domaines des eaux non conventionnelles (dessalement de l'eau de mer, réutilisation des eaux usées traitées, énergies renouvelables) au niveau de l'Ecole Hassania des travaux publics (EHTP) et des instituts de formation technique relevant du ministère.



Ont participé à cette réunion, les directeurs centraux de la Direction générale de l'ingénierie de l'eau, les directeurs des agences des bassins hydrauliques, le directeur de l'EHTP et la directrice des ressources humaines au ministère.