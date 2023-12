Rétrospectives 2023. Les sports de combat s'illustrent avec à la clé des consécrations continentales et internationales

Les sports de combat au Maroc ont brillé de mille feux lors de l’année 2023 avec des exploits qui seront gravés en lettres d’or dans les annales des participations marocaines aux compétitions régionales, continentales et mondiales.



Ainsi, la boxe, le taekwondo, le judo, le karaté et le muai-thaï, entre autres, se sont distingués avec de belles consécrations des champions marocains.



Le fait marquant de ces exploits reste, sans aucun doute, la médaille d’or glanée par la boxeuse Khadija El Mardi (+81 kg) qui a remporté le championnat du monde dames, tenu à New Delhi en mars dernier.

Khadija El Mardi est devenue la première femme marocaine, africaine et arabe à décrocher le titre mondial dans la catégorie des poids lourds grâce à sa victoire en finale sur la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, championne du monde en 2016.



La sélection marocaine de boxe (hommes et femmes) a également remporté une médaille d’or et 3 d’argent lors de la 6è édition de la Coupe internationale Mohammed VI, organisée à Marrakech.

Dans la capitale camerounaise Yaoundé, qui a abrité les championnats d’Afrique de boxe, le noble art marocain a mené la danse en décrochant le titre africain avec une moisson de 8 breloques en or et 2 en argent.



En taekwondo, les athlètes marocains ont réalisé d’excellents résultats, notamment lors de la Coupe arabe tenue aux Emirats arabes unis avec un total de 13 médailles (3 or, 3 argent et 7 bronze). A cela s’ajoute une moisson de 6 médailles (1 or, 1 argent et 4 bronze) lors du tournoi international d’Al Fujairah. Les taekwondoïstes marocains se sont également illustrés lors des opens du Caire (12 médailles) et de Sofia (4 médailles).



Quant aux championnats du monde scolaires de taekwondo au Mexique, ils ont vu l’équipe nationale s’adjuger 7 médailles, dont 3 en or, autant en argent et 1 bronze. Idem pour le Grand prix de para-taekwondo au Mexique, qui a été marqué par l'obtention par les athlètes marocains de 2 médailles (1 argent et 1 bronze).



L’équipe nationale a en outre remporté le championnat d’Afrique en Côte d’Ivoire avec un total de 11 médailles (7 or, 1 argent et 3 bronze). Elle a été sacrée également vice-championne du monde par équipes (mixte) lors des Mondiaux tenus à Goyang en Corée.



S’agissant du judo, le fait saillant de cette année fut l’organisation dans le Royaume des 44es Championnats d’Afrique seniors à Casablanca, une édition qui a vu l’équipe nationale décrocher l’argent par équipes. En individuel, les judokas marocains ont terminé à la 3è position avec 9 médailles (2 or, 3 argent et 4 bronze).

En mua-thaï, les pugilistes marocains ont signé des résultats honorables qui ont consacré leur ascension fulgurante dans cette discipline ces dernières années.



Ainsi, le champion marocain Youssef Asouik a remporté le titre du championnat du monde professionnel à Nice en France (72,50 kg). Le Maroc a également remporté 10 médailles (4 or, 1 argent et 5 bronze) aux Championnats du monde de muai-thaï en Thaïlande.



Même son de cloche chez l’équipe nationale U23 de muai-thaï qui a décroché la première place lors du Championnat du monde 2023, tenu du 1er au 7 octobre à Antalya, en Turquie, en décrochant dix médailles, dont quatre en or, trois en argent, et trois autres en bronze.

L’équipe marocaine de muai-thaï a également raflé sept médailles d'or lors du championnat méditerranéen de la discipline, organisé du 2 au 5 novembre courant à Loutráki en Grèce.



Les karatékas marocains ont fait de même en signant des résultats très satisfaisants cette année. Ainsi, les champions marocains ont remporté 4 médailles de bronze lors de la 17è Coupe internationale Mohammed VI de karaté à Rabat.

L’équipe nationale a été également sacrée championne des Jeux mondiaux des sports de combat à Riyad avec 6 médailles.



Le sambo n'a pas été en reste en enlevant 23 médailles (13 or, 5 argent et 6 bronze) au 17è Championnat d’Afrique de sambo, organisé à Casablanca.

Pour sa part, Mustapha Mouknaj a remporté la médaille de bronze du 88 kg combat, aux Championnats du monde de sambo 2023, disputés à Yerevan en Arménie.



De son côté, la sélection marocaine de kick-boxing a remporté trois médailles d’or et quatre en argent lors des championnats arabes de la discipline, organisés en Irak.

L’équipe nationale de jiu-jitsu a, pour sa part, terminé à la 2è place des championnats d’Afrique, tenus à Marrakech, en décrochant 36 médailles (8 or, 15 argent et 13 bronze).



Décidément, les exploits des sportifs marocains dans les sports de combat en 2023 ne sont nullement le fruit du hasard, mais le résultat d’une stratégie et d’une politique publique ambitieuse visant le développement du sport et la réalisation d’excellents résultats.



