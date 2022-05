Retour sur grand écran de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere va signer son grand retour au cinéma avec le prochain Scream. D’après Deadline, l’actrice va reprendre son rôle de Kirby Lee dans la franchise d’horreur culte. A l’affiche, en 2011, du quatrième opus de la saga créée par Wes Craven, la star s’était depuis tenue éloignée du grand écran, se cantonnant à des téléfilms ou des séries comme Nashville entre 2012 et 2018.



Entre-temps, elle a également connu des déboires avec son ex-compagnon Brian Hickerson, accusé à plusieurs reprises de violences conjugales, sans compter sa séparation compliquée avec le père de sa fille, Wladimir Klitschko.



Hayden Panettiere avait déjà fait une apparition dans le cinquième opus de la franchise, sorti en janvier, via une photo de son personnage, révélant ainsi que Kirby Lee avait survécu aux attaques de Ghostface. Elle reviendra donc dans le prochain volet, aux côtés de Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega et Melissa Berrera, entre autres.



La présence des trois grandes stars de la franchise, Courteney Cox, Neve Campbell et David Arquette, déjà à l’affiche de Scream 5, n’a pas encore été confirmée (même si l’ancienne Friends a déclaré avoir reçu le script). Le tournage doit démarrer dès cet été, pour une sortie en 2023.