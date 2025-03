Retour au pays de l'Eurafrica Trail

La dixième édition de l'Eurafrica Trail, une compétition intercontinentale de course à pied de montagne unissant les deux rives du Détroit de Gibraltar, aura lieu du 30 octobre au 3 novembre prochains, annoncent les organisateurs de l’événement.



Cette compétition, alliant sport, nature et culture, comprend cinq étapes entre l’Espagne et le Maroc, pour mettre en avant la durabilité et la connexion des parcs naturels et des villages des deux côtés du Détroit.

La première étape, intitulée "Vertical Race", est prévue le 30 octobre à Gibraltar, où les athlètes parcourront 5 km, précisent les organisateurs.



Eurafrica Trail fera escale le 31 octobre à la station de Gaucín, dans la municipalité de Cortes de la Frontera (Málaga), pour une deuxième étape d’un parcours de 21 km avant d'entamer, samedi, un semi-marathon à travers les forêts méditerranéennes du Parc Naturel des Alcornocales à Algeciras (Cádiz).



L'aventure se poursuivra dimanche avec une quatrième étape à M'diq. Les participants évolueront à travers les montagnes de Fasml Jaar, entre villages pittoresques, vallées et champs cultivés. Le sommet du Jbel Abyad marquera le point culminant de l'étape et offrira une vue panoramique sur tout le Détroit, ajoute la même source.



Le jour suivant, les athlètes s'attaqueront à une courte et intense étape le long de la côte et des montagnes de M'diq- Fnideq. Un grand final avec 13,5 km de course pour conclure cette édition de l'Eurafrica 2025.



Lors de cette 10ème édition, les organisateurs veulent mettre la lumière sur ces deux régions du sud de l’Espagne et du nord du Maroc qui font partie de la Réserve de biosphère intercontinentale de la Méditerranée, la seule réserve reconnue par l’UNESCO qui s’étend sur deux continents.



Plus qu’une simple course à pied, l’Eurafrica Trail se veut une expérience humaine porteuse d’échange culturel, d’amélioration de la connaissance mutuelle et de coexistence entre les peuples.