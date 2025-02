Retour au bercail pour Neymar, star sur le déclin 

Neymar est de retour là où tout a commencé: la star brésilienne va retrouver son club formateur de Santos après avoir résilié son juteux contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite, où il n'a quasiment pas joué en raison de diverses blessures.



"Je vais signer avec le FC Santos", a annoncé l'attaquant dans une vidéo postée jeudi sur les réseaux sociaux, qui narre sur un mode intime la force de son lien avec le club de ses débuts. "Mes sentiments pour le club et les supporters n'ont jamais changé", assure-t-il.



Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts en 127 matches), qui a résilié lundi avec la formation saoudienne, n'a pas précisé la durée du contrat. Selon des médias brésiliens, il irait jusqu'au 30 juin.



"Ta maison t'attend, ton peuple t'attend", a posté dans la foulée le club basé dans la ville portuaire de Santos, près de Sao Paulo, où le "Roi Pelé" a effectué la quasi-intégralité de sa carrière (1956-1974).



La présentation en grande pompe de la star devait avoir lieu vendredi au Vila Belmiro, le stade du "Peixe", avec des concerts de stars locales de musiques urbaines comme le rappeur Mano Brown.



Les retrouvailles de l'attaquant avec son pays sont sans doute la dernière chance pour ce joueur hors normes dont le parcours a été terni ces dernières années par de gros pépins physiques.



Arrivé en août 2023 à Al-Hilal avec un contrat en or à la clé (plus de 100 millions d'euros par an) après six exercices sous les couleurs du Paris SG (2017-2023), Neymar n'a finalement disputé que sept matches avec le club de Riyad, pour un total famélique d'un but et trois passes décisives.



Deux mois après son arrivée dans la capitale saoudienne, le Brésilien a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche lors d'un match de la Seleçao contre l'Uruguay, ce qui l'a éloigné des terrains pendant un an.



Revenu sur les terrains en octobre 2024, Neymar a ensuite connu de nouvelles petites blessures qui l'ont empêché de retrouver l'essentiel de ses capacités. Une situation devenue très problématique, cruellement résumée par l'entraîneur d'Al-Hilal.



"Il ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement", a récemment déclaré Jorge Jesus, qui avait refusé de l'inscrire pour disputer les matches de la ligue saoudienne.



L'air du Brésil sonnera-t-il le retour au premier plan de l'artiste? Un temps courtisé par la MLS (Major League soccer) aux Etats-Unis, Neymar atterrit finalement en terrain connu avec l'objectif, selon des médias brésiliens, de retrouver la forme pour retenter une aventure européenne.



Et surtout de rejoindre la sélection brésilienne pour un ultime défi: la Coupe du monde 2026 au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.

Un défi de taille. A Santos, Neymar va redécouvrir un club promu parmi l'élite en novembre 2024 après une année passée en seconde division.



Il devra affronter un calendrier chargé fait de longs déplacements en raison de la taille continentale du géant latino-américain, avec au programme le tournoi de l'Etat de Sao Paulo, la Coupe du Brésil et le championnat national qui débute fin mars.

Les supporters du club paulista se prennent à rêver à nouveau des sommets avec celui qui avait été présenté à ses débuts comme le digne héritier du "Rei" Pelé.



Mais après un départ au FC Barcelone et les nombreux succès remportés aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez, avec notamment une Ligue des champions en 2015, Neymar a connu nombre de déboires après son transfert record au PSG en 2017 (222 millions d'euros), entre blessures et polémiques extra-sportives.



Poussé vers la sortie en 2023 par la direction parisienne, il a depuis renvoyé l'image d'un joueur en nette perte de vitesse et son transfert à Santos s'apparente à un baroud d'honneur.