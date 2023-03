Retour à l'heure GMT

Le Maroc va repasser à l’heure GMT di- manche 19 mars à 03H00 à l'occasion du mois sacré de Ramadan, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la ré- forme de l’administration.



Ce changement intervient conformément aux dispositions du décret 2.18.855 du 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef de gouvernement du 06 mars 2023 relatif au même sujet. Le retour à l’heure légale (GMT+1), en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois béni de Ramadan, le dimanche 23 avril 2023 à 02H00, selon le communiqué.



Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales connaîtront également un changement durant le mois sacré de Ramadan par l'adoption de l’horaire continu de 09H00 à 15H00.



Les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi.