Le comité directeur chargé de la préparation du Forum national sur "La restructuration du système de la haute fonction publique" a été installé, récemment, à Rabat, a indiqué dimanche le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique.

Ce comité, installé vendredi dernier lors d'une réunion présidée par le ministre chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, est composé de secrétaires généraux, d'inspecteurs généraux et de directeurs généraux et centraux relevant des secteurs gouvernementaux, en plus du directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA), précise la même source.

L'installation de ce comité s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'organisation du Forum national sur la restructuration du système de la haute fonction publique, qui sera organisé le 27 février sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, et lors duquel il sera procédé à la mise en place d'une plateforme comportant un diagnostic et des recommandations sur cette question, souligne le communiqué.

A cette occasion, Mohamed Benabdelkader a mis en avant l'importance de la restructuration à l'heure actuelle de ce système, en tant que condition sine qua non de la réforme du système de la fonction publique.

Le but de cette réforme est de promouvoir la place et le rôle de la haute fonction publique et des hauts fonctionnaires, en particulier en ce qui concerne le pilotage des réformes structurantes et la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles, d'autant plus que cela exige un professionnalisme et une efficacité, a-t-il relevé. Ce comité directeur chargé de la préparation du forum reprendra ses travaux le 17 février.