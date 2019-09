Restructuration de la FRMF : Formation, marketing et relations internationales

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a tenu, lundi dernier, au Centre international des conférences Mohammed VI de Skhirat son assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de la saison 2018-2019.

A l’ouverture des travaux de cette assemblée, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a salué l’action de la FRMF visant le développement de la discipline soulignant l’adhésion totale des clubs de D1 au processus de transformation des clubs en sociétés sportives comme le stipule la loi 30-09 relative à l’éducation physique et au sport (30-09).

De son côté, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a insisté sur la nécessité de travailler main dans la main pour développer le football national avant d’évoquer la restructuration de la FRMF qui s’articule autour de trois axes, à savoir la formation, le marketing et les relations internationales.

Pour sa part, le président de la Commission centrale d’arbitrage (CCA), Jamal Kaaouachi, a souligné que la technique d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera opérationnelle dès les demi-finales de la Coupe du Trône annonçant la tenue prochaine d’une session de formation des arbitres marocains à la VAR.

L’AGO a ensuite approuvé les rapports moral et financier à la majorité. L’ordre du jour de cette AGO comprenait également le renouvellement du Comité directeur dont la liste des membres a été approuvée par l’assemblée. L’AGO a également adopté le statut type des ligues régionales, la proposition de mettre en place la Ligue nationale de football féminin (LNFF), la Ligue nationale de football diversifié ainsi que les recommandations émises lors de la journée d’étude sur le football national le 5 août 2019.

Il a également été procédé à l’approbation de la désignation de Said Oularbi au poste de président de la chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

A l’issue des travaux de cette assemblée, le président de la FRMF a signé une convention-cadre avec la LNFP et la LNFA.

A cette occasion, un message de fidélité et de loyalisme a été adressé à S.M le Roi Mohammed VI.