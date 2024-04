Résidences Dar Saada : un résultat net déficitaire de 67 MDH en 2023

Le Groupe Résidences Dar Saada a affiché un résultat net déficitaire de 67 millions de dirhams (MDH) en 2023, contre -61 MDH une année auparavant.



En outre, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 421 MDH durant l’exercice 2023, contre 543 MDH en 2022, dû principalement à la stratégie commerciale axée sur le stock de produits finis, indique la société dans un communiqué publié sur le site web de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



"Dans l’attente de la réception des projets en cours d’achèvement et en raison de la politique de déstockage des produits finis, le niveau d’activité réalisé a généré un résultat d’exploitation négatif de 28 MDH contre 26 MDH durant la même période de 2022", relève la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite de sa politique de maîtrise de l’endettement, le Groupe a procédé à un remboursement de 285 MDH de dettes, hors intérêts, au titre de cet exercice.



Ainsi, l’endettement global net à fin 2023, y compris les contrats de location (IFRS 16), s'est élevé à 1,7 milliards de dirhams, précise la même source, ajoutant que le gearing net reste stable et s'est établi à 32% à fin décembre 2023. Concernant les créances clients, elles sont restées stables et maîtrisées, s'établissant à 699 MDH à fin décembre 2023 contre 771 MDH à fin décembre 2022.