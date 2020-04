Reprise progressive des activités de pêche à Safi

Les bateaux de pêche ont repris progressivement leurs activités, vendredi au port de Safi, après près de trois semaines d’arrêt, tout en veillant au respect scrupuleux des mesures préventives adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

La reprise de l’activité de pêche s’est faite d’une manière progressive au cours cette semaine, afin d’assurer l’approvisionnement du marché national et des unités industrielles, en produits halieutiques, a indiqué, à la MAP, le président de la Confédération nationale des mareyeurs, Hassan Saâdouni.

“La majorité des bateaux de pêche accostés au port de Safi reprendront donc leur activité, de manière progressive pour approvisionner exclusivement le marché national en produits de la pêche dans ces circonstances exceptionnelles que traverse le Maroc”, a-t-il dit, notant que cette décision de la reprise de l’activité de pêche a été prise par les professionnels du secteur, en coordination avec les autorités locales, l’Office national des pêches (ONP) et les entités représentatives des pêcheurs.

Dans ce sillage, M. Saâdouni, a indiqué que partant de l’impératif d’observer strictement les règles préventives arrêtées par les autorités compétentes pour enrayer la propagation du coronavirus, plusieurs mesures ont été décidées dans ce sens, entre autres, la réduction de 50% du nombre de marins à bord des embarcations de pêche et ce, dans le but d’éviter la promiscuité, les rassemblements et les contacts entre pêcheurs.

En outre, la délégation provinciale de la santé à Safi a soumis les marins qui vont prendre le large, courant cette semaine, à une série de tests et de consultations médicaux pour s’enquérir de leur état de santé, a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter que ladite délégation, en collaboration également avec les acteurs de la société civile, mène des campagnes de sensibilisation auprès des marins sur les mesures de précaution à adopter, tout en les incitant à éviter les rassemblements et le contact, outre le port obligatoire des bavettes, entre autres.

Dans le cadre des mesures préventives adoptées pour lutter contre le coronavirus, le Bureau communal d’hygiène (BCH) relevant du Conseil communal de Safi a, quant à lui, mené une vaste opération de désinfection et de stérilisation du port de pêche de la cité de l’Océan, et de ses différentes dépendances, ainsi que des embarcations de pêche.

Revenant, par ailleurs, sur l’arrêt de l’activité de pêche au niveau de cette infrastructure portuaire, il a fait savoir que cette décision a été prise, de manière unilatérale, par les professionnels du secteur comme mesure de précaution contre toute éventuelle propagation de la pandémie dans les rangs des marins et des pêcheurs. En outre, un sentiment de panique s’était installé, au début, chez les marins et les pêcheurs à cause de données erronées véhiculées sur le coronavirus, a-t-il expliqué, notant que face à cet état de fait, plusieurs marins ont préféré rester chez eux depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire. Le secteur de la pêche, rappelle-t-on, constitue un pilier de l’économie locale, dans la mesure où il pourvoie plus de 50.000 emplois directs et indirects. La flotte de pêche au niveau du port de Safi se compose de 1.319 unités dont 64 sardiniers, 83 chalutiers, 217 palangriers et 955 barques “Flouka”.