La CMR primée par l'Association internationale de la sécurité Sociale

-
Baisse des prix mondiaux du sucre et des produits laitiers
-
Coopération industrielle et commerciale : Le Maroc et l'Arabie saoudite réaffirment leur volonté de renforcer leur partenariat
-
Al Hoceima: hausse de 2,2% de l'IPC en août dernier
-
Les professionnels de l'élevage appelés à placer les nouveaux défis du secteur au cœur de leurs partenariats
-
Tanger accueille le troisième Forum arabe pour le prix Sharjah des finances publiques
Ainsi, la CMR s'est vu décerner "le certificat d'excellence en matière de technologies de l'information et de la communication, édition 2022", "le certificat d'excellence en matière de gestion des ressources humaines dans les administrations de sécurité sociale, édition 2022" et "le certificat de mérite du Festival vidéo international sur la sécurité sociale 2025", en plus du renouvellement du "certificat d'excellence en matière de qualité de services édition 2019", fait savoir un communiqué de la Caisse.
Ces certificats témoignent d'une reconnaissance internationale de la dynamique d'excellence dans laquelle s'inscrit la CMR pour consolider les principes de la bonne gouvernance, la transparence, l'innovation et l'amélioration de la qualité des services qu'elle offre au citoyen, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rapporte la MAP.
Créée en 1927 sous l'égide de l’Organisation internationale du travail, l'AISS est la principale organisation internationale à l'intention des institutions, ministères et agences publiques qui œuvrent dans le domaine de la sécurité sociale.
Elle compte aujourd'hui plus de 320 institutions membres dans plus de 160 pays. Ses principales missions consistent à promouvoir la coopération entre les organisations de sécurité sociale des pays membres, favoriser l'échange de leurs expériences ainsi que l'étude des problématiques communes.