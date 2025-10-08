La CMR primée par l'Association internationale de la sécurité Sociale

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a été récompensée par l'Association internationale de la sécurité sociale "AISS" en recevant quatre certificats internationaux, lors du Forum mondial de la sécurité sociale, organisé du 29 septembre au 03 octobre 2025 à Kuala Lumpur (Malaisie) sous le thème "Façonner la sécurité sociale pour un monde en transition".



Ainsi, la CMR s'est vu décerner "le certificat d'excellence en matière de technologies de l'information et de la communication, édition 2022", "le certificat d'excellence en matière de gestion des ressources humaines dans les administrations de sécurité sociale, édition 2022" et "le certificat de mérite du Festival vidéo international sur la sécurité sociale 2025", en plus du renouvellement du "certificat d'excellence en matière de qualité de services édition 2019", fait savoir un communiqué de la Caisse.



Ces certificats témoignent d'une reconnaissance internationale de la dynamique d'excellence dans laquelle s'inscrit la CMR pour consolider les principes de la bonne gouvernance, la transparence, l'innovation et l'amélioration de la qualité des services qu'elle offre au citoyen, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rapporte la MAP.



Créée en 1927 sous l'égide de l’Organisation internationale du travail, l'AISS est la principale organisation internationale à l'intention des institutions, ministères et agences publiques qui œuvrent dans le domaine de la sécurité sociale.



Elle compte aujourd'hui plus de 320 institutions membres dans plus de 160 pays. Ses principales missions consistent à promouvoir la coopération entre les organisations de sécurité sociale des pays membres, favoriser l'échange de leurs expériences ainsi que l'étude des problématiques communes.