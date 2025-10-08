Les professionnels de l'élevage appelés à placer les nouveaux défis du secteur au cœur de leurs partenariats

Les professionnels marocains et français de l’élevage sont, plus que jamais, appelés à placer les nouveaux défis du secteur au cœur de leurs partenariats pour leur apporter des solutions innovantes, a affirmé le commissaire général du Sommet de l’élevage de Clermont-Ferrand, Benoît Delaloy.



"En mettant à l’honneur le Royaume du Maroc à ce sommet, nous sommes soucieux de revigorer les relations franco-marocaines et d’aider les professionnels à nouer des partenariats porteurs de solutions pour développer davantage leurs fermes", a déclaré à la MAP M. Delaloy à la veille de l’ouverture du plus grand rassemblement européen dédié aux métiers de l'élevage.



Selon le responsable français, ce rendez-vous marqué par la présence de 1.770 exposants mettra un coup de projecteur sur la filière marocaine de l’élevage, ainsi que sur les nouvelles solutions proposées aux problématiques liées à l’amélioration des races, à l’alimentation animale, à la recherche génétique et à la gestion des fermes.



"Nous aidons les professionnels et exposants à se rencontrer pour qu'ils soient au fait des innovations survenues dans des domaines aussi importants que les machines agricoles, les produits vétérinaires, le matériel d’irrigation et la décarbonation de l’agriculture, entre autres", a-t-il poursuivi.



Quatre jours durant, pas moins de 140 conférences sont programmées lors de ce événement sur des thématiques d’actualité comme la transition énergétique, la valorisation et la commercialisation des produits d’élevage, les problèmes sanitaires du troupeau, la productivité et la reproduction des animaux.



Cette 34e édition du Sommet de l’élevage sera rehaussée par l’organisation de séances de dégustation de produits de terroir marocains, d’une série de visites dans des fermes pilotes et de rencontres "B to B" entre les professionnels de divers horizons, selon les organisateurs.



Lancé en 1992 en tant que salon spécialisé dans l’élevage des ruminants, le Salon de Clermont-Ferrand a revêtu au fil des années une dimension internationale avec une présence de plus en plus forte de visiteurs et d’exposants étrangers.



Propos recueillis par Abdallah Chahboun (MAP)