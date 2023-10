Reprise de Botola Pro D1

La Botola Pro D1 reprend ses droits à l'occasion de la 7ème journée, qui devait débuter vendredi (FUS-SCCM), après une pause de deux semaines, avec des affiches alléchantes en haut et en bas du classement.



Programme



- Vendredi 27 octobre :



(20h30) FUS Rabat – Chabab Mohammedia



Samedi



(16h00) Hassania Agadir – Renaissance Zemamra



(18h15) Olympic Safi – Raja Casablanca



(20h30) Youssoufia Berrechid – Union Touarga



Dimanche



(16h00) AS FAR – Ittihad Tanger



(18h15) Moghreb Tétouan – JS Salmi



(20h30) Maghreb Fès – Renaissance Berkane



L’heure et la date du match Wydad Casablanca – Mouloudia Oujda n’ont pas encore été précisées.