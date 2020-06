Report officiel de la CAN

La réunion du comité exécutif de la CAF, tenue hier par visioconférence, a débouché, entre autres décisions, sur le report de la CAN 2021 à cause de la pandémie du coronavirus. Prévue initialement entre le 9 janvier et le 6 février prochains, la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en fin de compte une année plus tard (janvier 2022) au Cameroun.