Report du vote sur la prorogation de la mission de la MINURSO

Les Etats-Unis ont décidé de reporter un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, prévu initialement pour hier et destiné à renouveler pour un an la mission de la MINURSO.

«Le vote est reporté» et il va y avoir une «poursuite des consultations», ont indiqué à l'AFP des diplomates sous couvert d'anonymat. Rédacteurs du texte de résolution et responsables des négociations, «les Etats-Unis ont décidé de reporter le vote», a confirmé un autre diplomate, également sous couvert d'anonymat.

Dans sa première version, le projet prévoit de demander aux parties en conflit de «reprendre des négociations (...) afin de parvenir à une «solution politique mutuellement acceptable».

Ce texte vise à renouveler pour un an le mandat de la MINURSO qui arrive à échéance fin avril.

L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, l'ex-président allemand Horst Koehler, a promis au Conseil de sécurité un nouveau round de négociations en 2018, après des années d'interruption des discussions.

Dans cette perspective, «l'engagement des parties» est «important» pour «faire avancer le processus politique», souligne le projet de résolution, qui parle de «nouvel esprit» et de «nouvelle dynamique».

Visant implicitement l'Algérie, le texte demande aussi «aux Etats voisins d'accentuer leur implication dans les négociations et de remplir leur rôle essentiel et spécial en soutien du processus politique».

Concernant des tensions récentes entre le Maroc et le Polisario, le projet demande aux parties «de s'abstenir de toute action pouvant déstabiliser la situation ou menacer le processus de l'ONU».

La MINURSO, rappelle-ton, comte environ 400 membres pour un budget annuel de 52 millions de dollars.