Sahara marocain : La portée historique de la résolution onusienne 2797 mise en avant à Bologne

La résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, et la portée géopolitique de la glorieuse Marche Verte ont été mises en avant, samedi à Bologne (Italie), lors d'une rencontre à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de cette épopée nationale.



Cette manifestation sous le thème "Un peuple uni par la paix: 50 ans d'histoire et de progrès", initiée par les associations "Jeunes maroco-italiens" et "Jasmine", a réuni un parterre de personnalités marocaines et italiennes issues de divers horizons, dont un grand nombre de membres de la communauté marocaine établie dans plusieurs régions de la Péninsule.



A cette occasion, le politologue et expert émérite au Centre d’études pour l’Afrique et le Moyen-Orient, El Moussaoui El Ajlaoui, a donné un aperçu historique sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume, avant de mettre l’accent sur la récente résolution du Conseil de sécurité qui a reconnu la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



Cette résolution historique marque le début d’une ère nouvelle, puisqu’elle reconnaît pour la première fois la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud et affirme que le règlement politique passe par le plan marocain d'autonomie, a-t-il expliqué.



Abordant la Marche Verte, M. El Ajlaoui a indiqué que la décision d’organiser cette épopée fut un tournant majeur dans l’histoire du Maroc et de la région, à même de modifier profondément les équilibres géopolitiques.



De son côté, la journaliste et écrivaine maroco-italienne Karima Moual a mis en exergue la grande portée de la résolution onusienne adoptée à l'heure de la célébration du 50e anniversaire de la Marche Verte, relevant qu’elle ouvre sans conteste une nouvelle phase pour le Sahara marocain et l'ensemble de la région.



Pour Mme Moual, cette résolution vient consolider la position du Royaume en tant qu'acteur incontournable et source de stabilité, notamment dans le Sahel et le sud du bassin méditerranéen.



Mettant en avant le leadership du Maroc dans la région, fruit d’une diplomatie agissante et d’une politique de développement volontariste, menées sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, elle a souligné que les provinces du Sud connaissent une transformation profonde sur les plans économique et social, portée par des projets structurants et des investissements colossaux dans divers domaines.



Même son de cloche chez le journaliste et écrivain maroco-italien, Zouhir Louassini, qui a salué l'adoption de la récente résolution onusienne, notant que le Royaume a constamment œuvré pour le règlement des différends par les voies pacifiques, et la glorieuse Marche Verte en est l'exemple manifeste.



La récupération par le Royaume de ses provinces du Sud a été le couronnement d'une démarche pacifique, a-t-il rappelé, précisant que cette épopée a démontré au monde entier le génie de Feu SM le Roi Hassan II, ainsi que la mobilisation du peuple marocain derrière le regretté Souverain.



Cette rencontre, à laquelle a pris part la consule générale du Maroc à Bologne, Khadija Nadour, a été marquée par la projection d'un film institutionnel retraçant l’épopée de la Marche Verte ainsi que les réalisations accomplies par le Maroc sur la voie du développement de ses provinces du Sud.