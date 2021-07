Report du tirage au sort de la CAN

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) aura lieu le 17 août à Yaoundé, a annoncé mercredi la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) sur son compte Twitter.

"Les équipes de la CAF restent pleinement mobilisées pour faire de cet événement un succès national, continental et international", a, de son côté, indiqué la Confédération africaine de football dans une correspondance adressée à la Fécafoot.



Initialement prévue le 25 juin 2021, la cérémonie avait été reportée en raison de la pandémie du Covid-19, avant d'être reprogrammée pour le 15 août, puis pour le 17 du même mois.

La CAN 2021, deuxième édition à 24 équipes, se disputera du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes camerounaises de Yaoundé, Douala et Bafoussam.