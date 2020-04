Report des Jeux méditerranéens d'Oran à 2022

La 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM-2021), initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été reportée à 2022, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus, a annoncé mardi le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

Suite à la demande du Conseil international des Jeux méditerranéens, le gouvernement algérien et le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) ont pris la décision commune de reporter, d'une année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui se tiendront désormais en l'an 2022, a déclaré M. Sid Ali Khaldi.

Cette décision a été prise par les deux parties après consultation et évaluation exhaustive du contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué par la propagation de la pandémie du COVID-19 qui a conduit au report de nombreuses manifestations et compétitions sportives internationales, notamment les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Le ministre a expliqué que "le report des Jeux méditerranéens d'Oran est motivé essentiellement par le souci commun de réaménager leur périodicité par rapport au calendrier olympique, de rehausser la qualité des Jeux et leur rayonnement, ainsi que de préserver la santé des athlètes d'une part et d'assurer leur préparation optimale à cet important rendez-vous sportif d'autre part".