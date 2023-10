Report de la reprise de la Botola Pro D1

EN U17

L'équipe nationale du Maroc U17 a battu son homologue de la Corée du Sud par 3 buts à 2, en match amical de football, mercredi à Marbella, en Espagne.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Omrane Nazih (7e), Mohamed Hamouni (56e) et Mehdi Agoumi (63e).

Ce match amical s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Onze national à la phase finale de la Coupe du monde, prévue en Indonésie.



DTN

La Direction technique nationale (DTN) a organisé des formations spéciales pour les gardiens de but en quatre paliers "Initiateur", "niveau I", "niveau II" et "Pro".

Les formations "Initiateurs" et "niveau I" se déroulent dans les différentes ligues régionales, a indiqué la Fédération royale marocaine dans un communiqué publié sur son site internet, précisant qu’une formation pilote a eu lieu à la Ligue régionale Souss-Massa au profit de 25 candidats et une autre pour le "niveau I" a été dispensée à la ligue Chaouia, également au profit de 25 candidats.

Les formations de "niveau II" et "PRO" débuteront au mois de décembre au Complexe Mohammed VI de football à Salé, selon la même source.

L’objectif de ces formations est de mettre en œuvre la vision de la DTN ainsi que les principes de formation des gardiens de but et le rôle de l’entraineur des gardiens de but dans le football moderne, a relevé l’instance fédérale.

La DTN ambitionne de lancer une quinzaine de formation toutes catégories confondues d’ici au mois d’avril 2024.