Report de la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste

Assemblée de la FRMR



Le bureau directeur de la Fédération Royale marocaine de rugby tiendra une assemblée générale extraordinaire, le 16 septembre à l’Institut national de formation des cadres Moulay Rachid à Salé.

Cette assemblée, prévue à 11h00, sera consacrée à l’amendement des dispositions relatives à la représentativité lors des assemblées générales de la Fédération, en intégrant les clubs de rugby à VII au même titre que les clubs du rugby à XV.

Selon un communiqué de la Fédération, cette assemblée intervient en application des recommandations de la commission tripartite (Département de tutelle, Comité national olympique marocain et Rugby Afrique), visant à lever la suspension de l’adhésion du Maroc aux Fédérations internationale et africaine et à permettre aux sélections nationales de participer aux compétitions internationales et continentales.



CAN 2023



Le gouvernement ivoirien a assuré, mercredi, que les installations prévues pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui se tiendra dans le pays début 2024, ne sont pas mises en cause, après l'interruption la veille du match amical Côte d'Ivoire-Mali en raison d'une pelouse détrempée.

Mardi soir, de fortes pluies orageuses se sont abattues sur Abidjan, rendant totalement impraticable la pelouse du stade Alassane Ouattara à Ebimpé dans le nord de la ville et obligeant les arbitres à arrêter le match à la pause (0-0).

"Les installations de ce stade, homologuées par la Confédération africaine de football (CAF), ne sont pas à ce stade mises en cause", a affirmé le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, assurant qu'il n'était pas nécessaire de prendre des "sanctions".

"C'est une chance que cela soit arrivé. Une réunion a eu lieu ce matin et (...) les correctifs seront apportés afin de tenir compte de cette pluie qui est exceptionnelle", a poursuivi M. Coulibaly, cité par des médias.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024, afin d'éviter que les matches aient lieu en pleine saison des pluies.

Selon le porte-parole du gouvernement, les intempéries de mardi soir "justifient l'organisation de cette compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans le pays".