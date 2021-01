Report de la 30ème édition du Rallye Aïcha des gazelles

La 30è édition du Rallye Aïcha des gazelles, initialement prévue en mars prochain, a été programmée du 14 au 29 mai 2021, apprend-on auprès des organisateurs. "Le départ du mois de mars a été notre priorité (…) mais la mise en isolement après le retour de l'étranger pour 7 jours, et l’arrivée du variant (du Covid-19/NDLR) ne nous donnent pas assez d’indicateurs positifs pour prendre aujourd’hui une décision d’un départ favorable en mars", peut-on lire dans un communiqué signé Dominique Serra, fondatrice et présidente directrice générale du rallye.



"C’est pourquoi nous avons décidé de programmer cette édition du 14 au 29 mai 2021", indique la même source, relevant que cet événement, qui réunit et fédère des femmes du monde entier, "porte toujours les mêmes valeurs : solidarité, dépassement de soi, courage et respect de l'environnement". «Cette pandémie n’a pas fragilisé le rallye, bien au contraire, notre optimisme ainsi que celui de plus en plus de femmes engagées qui s’inscrivent chaque jour pour les éditions à venir nous réconfortent et nous montrent le chemin. Il faut donc patienter deux mois supplémentaires », conclut le communiqué.