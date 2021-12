Report à une date ultérieure du classique ASFAR-Raja

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé de reporter, à une date ultérieure, le match entre l'AS FAR et le Raja de Casablanca, initialement prévu ce lundi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. "Après son retour au Maroc en provenance du Qatar, où il a joué la Supercoupe d'Afrique, le club du Raja de Casablanca est entré en confinement selon les mesures préventives dictées parle protocole sanitaire imposé parles autorités compétentes, visant à endiguer la propagation du nouveau variant du covid-19. Ainsi, plusieurs joueurs ont été testés positifs au coronavirus, d'où l'impossibilité pour le Raja de Casablanca de jouer son match face à l'AS FAR lundi 27 décembre, pour le compte de la 14è journée de la Botola Pro D1 "Inwi", selon un communiqué de la LNFP. "Soucieuse de la préservation de la santé de l'ensemble des intervenants lors de ce match et en application des mesures sanitaires adoptées par les autorités compétentes, la LNFP a décidé de reporter ce match à une date ultérieure", poursuit le communiqué. Le Raja de Casablanca occupe actuellement la 2è place du classement de la Botola Pro D1 avec 27 points, à huit longueurs du leader, le Wydad de Casablanca. De son côté, la formation militaire est troisième avec 23 points. Par ailleurs, la 14ème journée du championnat s’est poursuivie dimanche avec la tenue de deux rencontres. L'Olympique de Safi (OCS) a renversé l'Olympique de Khouribga (OCK) sur le score de 2 buts à 1, en match disputé au stade El Massira de Safi. L'ouverture du score pour la formation safiote a été signée Mourad Naji à la 52eminute, avant de doubler la mise par Hamza Khabba à la 69eminute. Les Khouribguis ont réduit l'écart à la 90e minute par Kabelo Seakanyeng. Suite à cette rencontre, l'Olympic de Safi, 16 points, se hisse à la 11e place, tandis que l'OCK demeure à la 12e place avec 15 points. Quant au Youssoufia de Berrechid (CAYB), il a pris le meilleur sur le Difaâ d'El Jadida (DHJ) par 3 buts à 2, au stade municipal de Berrechid. La première réalisation a été inscrite à la 30eminute par Soufiane Saadane en faveur du Youssoufia de Berrechid. Les chevaliers de Doukkala ont égalisé à la 45+8è minute grâce à Ayoub El Gaadaoui. Les locaux ont pris l'ascendant à la 48e minute avec une réalisation de Youness Rachid. Le Difaâ d’El Jadida est revenu à la marque à la 55e minute par le biais d'El Gaadaoui, avant que le CAYB ne marque le but de la victoire à la 74e minute par Youness Rachid. Suite à ce résultat, le Youssoufia de Berrechid, 18 points, se hisse à la neuvième place, tandis que l'équipe jdidie est septième du classement avec 20 points.