Rentrée scolaire 2022/2023: Près de 8 millions d'élèves rejoignent les bancs de l’école

Près de 8 millions d'élèves ont rejoint lundi les bancs de l'école dans les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant à l'occasion de l’actuelle rentrée scolaire 2022- 2023, selon le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports. Ainsi, les établissements scolaires publics ont accueilli un total de 6,9 millions d'élèves, qui seront encadrés par plus de 290.000 enseignants répartis sur environ 11.000 établissements, dont 7000 en milieu rural, précise la même source dans un communiqué rendu public à l'occasion du lancement officiel de l'année scolaire par le ministre Chakib Benmoussa au lycée collégial AlNahda (Sidi Slimane), notant que le nombre des élèves de la première année primaire en public a atteint 771.000. En application de la stratégie visant la généralisation de l'enseignement préscolaire, comme étant un élément essentiel pour l'amélioration du système éducatif, pas moins de 26.000 classes ont été aménagées à cet effet dans les établissements de l'enseignement public primaire, dont 18.000 en milieu rural, afin d'accueillir près de 525.000 enfants, avec une hausse de 14 % (63% en milieu rural). Et pour y parvenir, le ministère fait état de la mobilisation de 26.000 enseignants pour la réussite de ce chantier, dont 8400 nouvellement formés dans le cadre du partenariat unissant le ministère et la fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Compte tenu du rôle de la restauration dans l'amélioration de l'apprentissage et la lutte contre la déperdition scolaire, cette année scolaire sera marquée par la généralisation des services de cantines fournis par les établissements scolaires en délégation indirecte de service afin d'améliorer sa qualité et réaliser la justice territoriale, relève le ministère, en prévoyant d'atteindre le nombre de 542.291 bénéficiaires, soit une hausse de 4 %. De même, 54 nouveaux internats ont vu le jour à l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire pour atteindre un nombre total de 1.033 internats, avec une hausse de 5,5 %, a précisé le communiqué, ajoutant que 234.667 élèves (dont 122.194 filles) bénéficient des services d'internats pour poursuivre leurs études, soit une augmentation de 12 %. Selon la même source, cette année scolaire sera également marquée par l'aménagement de 19 écoles communautaires.