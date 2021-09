Rentrée scolaire 2021-2022: Priorité au présentiel, le distanciel au choix

A la veille de la rentrée scolaire prévue aujourd’hui, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a répondu aux nombreuses interrogations et a éclairci le flou présent dans les esprits des parents.



Par le biais d’un communiqué, le ministère de l'Education a confirmé le démarrage effectif de la rentrée scolaire 2021-2022 dès aujourd’hui. Cette décision concerne tous les niveaux d'enseignement, la formation professionnelle, pour les secteurs public et privé ainsi que les écoles des missions étrangères, sans exception.



Deux options s'offrent aux parents. Si l'enseignement présentiel est privilégié, les familles ont également le loisir d’adopter le distanciel pour leurs enfants. Les familles qui choisiront pour la seconde option, seront certainement celles dont les enfants ne sont toujours pas vaccinés. Ou du moins, qui n’ont pas encore complété leur schéma vaccinal.



Rappelons que la campagne de vaccination dédiée aux 12-17 ans n’a pas encore atteint son objectif initial : vacciner en deux doses (Pfizer ou Sinopharm) près de trois millions d’élèves.



A la date du 28 septembre, plus de deux millions d'élèves ont reçu une dose du vaccin anti-Covid. Soit 67,14% de la cible. En détail, 1.085.492 ont reçu le vaccin Pfizer et 915.456, le vaccin Sinopharm. Pour ce qui est des élèves complètement vaccinés, on en compte 416.810 dont 232.480 piqués avec Pfizer et 184.316 avec Sinopharm.



Enfin, le taux de vaccination de cette tranche d'âge diffère d’une région à l’autre. Drâa-Tafilalet truste la première place (66,51%), à l’opposé de SoussMassa (39,22%). Entre les deux, on retrouve Guelmim-Oued Noun (62,03%), Béni Mellal-Khénifra (60,34%), Fès Meknès (55,30%), Rabat-Salé-Kénitra (54,30%) et Marrakech-Safi (51,57%). Plusieurs régions sont en dessous des 50%.



En l'occurrence Casablanca-Settat (46,57%), Dakhla-Oued Ed-Dahab (45,46%), l'Oriental (45,41%), Laâyoune-Sakia Al Hamra (44,14%) et enfin Tanger-Tétouan-Al Hoceima (43,71%).



C.C